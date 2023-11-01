Владимир Путин пошутил про постельных клопов при обсуждении новых санкций Запада

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин выразил свое недоумение относительно предложений на Западе о запрете поставок в Россию отверток и других мелких товаров, считая такие идеи абсурдными. Вместе с тем, он увидел в этом некоторые положительные моменты, сообщает ТАСС.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Во время совещания по экономике он заявил, что западные политики, когда речь идет о санкциях, "в своих фантазиях просто доходят до абсурда".

"Ну, чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов", — добавил Президент России.

Ранее сообщалось, что Литва, в рамках подготовки 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, предлагает ввести запрет на экспорт в Россию таких товаров, как кнопки, гвозди, швейные иглы и спицы для вязания.

Что касается проблемы постельных клопов, она стала актуальной во Франции осенью: в социальных сетях начали появляться сообщения о наличии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа, несмотря на опровержения транспортных компаний.

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Путин пошутил про постельных клопов в Европе