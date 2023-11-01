В Финляндии попали в опалу несколько товарных знаков, принадлежащих российским юрлицам. В их числе "Сбербанк" и "Калашников", сообщается в СМИ. Кроме того, по предварительным данным, в список включена и управляющая компания телеканала RT — АНО "ТВ-Новости", однако руководство пока не дает утвердительных комментариев.
Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО "ТВ-Новости", были конфискованы Управлением по взысканию долгов, — уточняется в сообщении.
Одной из причин таких действий называют санкции против российских компаний. Соотечественники на данный момент ни подтвердили, ни опровергли полученную информацию.
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