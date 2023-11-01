Погранкомитет: ВСУ стянули 120 тысяч военных в направлении границы с Белоруссией

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика

Украина сосредоточила группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении белорусской границы. Об этом сообщил председатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов.

Фото: warfiles.ru

Заявление Молостов сделал в ходе выступления в нижней палате парламента. По его словам, группировка носит название "Север". Из 120 тысяч контингента 17 тысяч человек будут размещены непосредственно на границе с целью усиления её охраны.

Кроме соединений ВСУ, на охрану границы с Белоруссией планируется привлечь и добровольческие формирования. Фактически Украина использует приграничную территорию для отстоя и переформирования подразделений, отправляемых в зону боевых действий.

Молостов отметил, что такая активность оказывает влияние на работу белорусских пограничников. С украинской стороны не прекращаются мелкие провокации. Это вывешивание своих флагов, включение гимна Украины, порча пограничных знаков, запуск беспилотных летательных аппаратов.

В ответ погранкомитетом принимаются меры по усилению охраны границы. Увеличена плотность охраны, усилена разведка во взаимодействии с вооруженными силами Белоруссии и внутренними войсками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Репортаж с белорусско-украинской границы