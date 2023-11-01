Украина сосредоточила группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении белорусской границы. Об этом сообщил председатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов.
Заявление Молостов сделал в ходе выступления в нижней палате парламента. По его словам, группировка носит название "Север". Из 120 тысяч контингента 17 тысяч человек будут размещены непосредственно на границе с целью усиления её охраны.
Кроме соединений ВСУ, на охрану границы с Белоруссией планируется привлечь и добровольческие формирования. Фактически Украина использует приграничную территорию для отстоя и переформирования подразделений, отправляемых в зону боевых действий.
Молостов отметил, что такая активность оказывает влияние на работу белорусских пограничников. С украинской стороны не прекращаются мелкие провокации. Это вывешивание своих флагов, включение гимна Украины, порча пограничных знаков, запуск беспилотных летательных аппаратов.
В ответ погранкомитетом принимаются меры по усилению охраны границы. Увеличена плотность охраны, усилена разведка во взаимодействии с вооруженными силами Белоруссии и внутренними войсками.
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