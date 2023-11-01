Инициатива прошла нижнюю палату белорусского Парламента.
Это произошло в среду 1 ноября. Дальше ей предстоит пройти верхнюю палату и быть подписанной президентом.
В качестве обоснования комиссия по нацбезопасности низшей палаты сослалась на периодические нарушения украинской стороной условий межправительственного соглашения об организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе двух государств, который был подписан в середине декабря 1995 года в Киеве.
Согласно Венской конвенции, нарушение договора одной из сторон является поводом другой стороне сослаться на данные нарушения как повод для расторжения договора.
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