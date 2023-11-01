Президент Сербии Александр Вучич принял решение о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 17 декабря.
Это передает медиа-компания "Радио и Телевидение Сербии" (РТС).
Как утверждают в правительстве, данное решение Сербский политик принял ввиду просьб "со стороны части общественности" и опозиционных партий.
Сам Вучич прокомментировал будущие выборы так:
"Я убежден, что мы укрепляем демократию и обеспечиваем безопасный путь в будущее для наших детей. Да здравствует Сербия! Пусть у нас будут счастливые выборы."
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