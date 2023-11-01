В Сербии будут досрочные выборы. Парламент распущен

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Сербии Александр Вучич принял решение о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 17 декабря.

Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Это передает медиа-компания "Радио и Телевидение Сербии" (РТС).

Как утверждают в правительстве, данное решение Сербский политик принял ввиду просьб "со стороны части общественности" и опозиционных партий.

Сам Вучич прокомментировал будущие выборы так:

"Я убежден, что мы укрепляем демократию и обеспечиваем безопасный путь в будущее для наших детей. Да здравствует Сербия! Пусть у нас будут счастливые выборы."