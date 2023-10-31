Bloomberg: ЕС введет торговые ограничения против России еще на $5,3 млрд

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Евросоюз планирует расширить санкционный список на 100 физических и 40 юридических лиц.

Фото: reklama-kuban.com

Агентство Bloomberg сообщило о подготовке нового, 12-го пакета антироссийских санкций, который готовит Европейский союз. По данным агентства, ограничения введут на сумму в размере $5,3 млрд.

В санкционный список планируется включить более 100 физических лиц и около 40 юридических лиц.

Отмечается, что ограничения затронут экспорт химической продукции, сварочного оборудования и технологий, которые могут применяться в военных целях. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения запрета на выдачу лицензий на программное обеспечение, ограничения импорта строительных материалов, некоторых обработанных металлов, товаров транспортного назначения и алмазов.

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