Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев из республики в зону спецоперации.
Военный самолет с добровольцами из Чечни вылетел из аэропорта Грозного, об этом написал в своем Telegram глава республики Рамзан Кадыров.
"Как и положено для воинов, которые отправляются из ЧР, все они заблаговременно прошли ускоренный курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе", — заявил руководитель региона.
Присоединившиеся к отряду бойцы наделяются всеми гарантиями, предоставляемыми государством. Срок контракта составляет четыре месяца.
Кадыров отметил, что некоторые воины, отправившиеся на Украину и Донбасс, уже успели побывать в зоне СВО по два и три раза.
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