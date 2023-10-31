Кадыров: Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев из республики в зону спецоперации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Военный самолет с добровольцами из Чечни вылетел из аэропорта Грозного, об этом написал в своем Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

"Как и положено для воинов, которые отправляются из ЧР, все они заблаговременно прошли ускоренный курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе", — заявил руководитель региона.

Присоединившиеся к отряду бойцы наделяются всеми гарантиями, предоставляемыми государством. Срок контракта составляет четыре месяца.

Кадыров отметил, что некоторые воины, отправившиеся на Украину и Донбасс, уже успели побывать в зоне СВО по два и три раза.

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