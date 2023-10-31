Associated Press: Израиль подтвердил существование плана по переселению жителей Газы в Египет

1:31 Your browser does not support the audio element. Политика

По данным агентства Associated Press, этот «концептуальный документ», разработан согласно текущей ситуации военного времени. Его содержание вызвало осуждение со стороны Палестины и повысило напряжение в отношениях с Каиром.

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Предполагается, что согласно плану, население будет переселено в палаточные городки Египта, затем появятся постоянные города и гуманитарные коридоры. В Израиле будет создана зона безопасности для предотвращения въезда палестинцев. В докладе не уточняется, что будет с сектором Газа после переселения жителей. Авторы документа считают эту альтернативу наиболее желательной для безопасности Израиля.

По информации американского издания, Египет давно опасается, что Израиль хочет добиться постоянного изгнания палестинцев на свою территорию, как это произошло во время войны вокруг независимости Израиля. В свою очередь Набиль Абу Рудейне, пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса отреагировал на документ словами: «Мы против перевода в любое место и в любой форме, и мы считаем это красной линией, которую мы не позволим пересечь. То, что произошло в 1948 году, не должно повториться».

Associated Press также сообщает, что документ был датирован 13 октября, через шесть дней после того, как ХАМАС осуществили нападение на юге Израиля.

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