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Associated Press: Израиль подтвердил существование плана по переселению жителей Газы в Египет

1:31
Политика

По данным агентства Associated Press, этот «концептуальный документ», разработан согласно текущей ситуации военного времени. Его содержание вызвало осуждение со стороны Палестины и повысило напряжение в отношениях с Каиром. 

Associated Press: Израиль подтвердил существование плана по переселению жителей Газы в Египет
Фото: openverse by alisdare1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Предполагается, что согласно плану, население будет переселено в палаточные городки Египта, затем появятся постоянные города и гуманитарные коридоры. В Израиле будет создана зона безопасности для предотвращения въезда палестинцев. В докладе не уточняется, что будет с сектором Газа после переселения жителей. Авторы документа считают эту альтернативу наиболее желательной для безопасности Израиля. 

По информации американского издания, Египет давно опасается, что Израиль хочет добиться постоянного изгнания палестинцев на свою территорию, как это произошло во время войны вокруг независимости Израиля. В свою очередь Набиль Абу Рудейне, пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса отреагировал на документ словами: «Мы против перевода в любое место и в любой форме, и мы считаем это красной линией, которую мы не позволим пересечь. То, что произошло в 1948 году, не должно повториться».

Associated Press также сообщает, что документ был датирован 13 октября, через шесть дней после того, как ХАМАС осуществили нападение на юге Израиля.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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