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The New York Times: СМИ КНР начали продвигать антисемитскую риторику

Политика

Американское издание сообщает, что с начала обострения конфликта между Израилем и Хамас Китай активизировал усилия, чтобы позиционировать себя в качестве нейтрального посредника в достижении мира на Ближнем Востоке. Тем не менее, все политические попытки Китая снизить напряжение дипломатическим путем, не сдерживают потоки антисемитизма и антиизраильских настроений в китайском Интернете и государственных СМИ.

The New York Times: СМИ КНР начали продвигать антисемитскую риторику
Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

"Китай уже подвергся давлению со стороны США и Израиля за отказ осудить ХАМАС за нападение 7 октября, положившее начало войне" — пишет издание.

Государственные СМИ Китая используют конфликт между Израилем и Хамас, чтобы обвинить США в безучастности относительно израильской агрессии, одновременно развивая стереотипы о еврейском контроле над американской политикой.

Государственная газета China Daily 30 ноября сделала публикацию с заявлением, что США находятся на "неправильной стороне истории в секторе Газа". В не говорится, что Вашингтон усугубляет конфликт, "слепо поддерживая Израиль".

Как пишет The New York Times, антиизраильские комментарии в Китае могут приобретать националистический тон. В широко распространенном сообщении влиятельный человек с 2,9 миллионами подписчиков в китайской социальной сети Weibo обвинил Израиль в том, что он является террористической организацией, поскольку его авиаудары по сектору Газа привели к жертвам среди гражданского населения. А китайская государственная телекомпания недавно разместила на Weibo дискуссионную страницу, в которой говорится, что евреи контролируют непропорционально большое количество богатства США. Многие ответы были изобилуют антисемитскими стереотипами и комментариями.

Китай и Израиль экономические связи, но союз Израиля с США, по мнению аналитиков американского издания, остается препятствием для более тесных отношений, растущие антиизраильские настроения в государственных СМИ и в китайском Интернете этому не помогут.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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