Экс-премьер Украины заявил, что Владимир Зеленский начнёт переговоры с РФ только по указу США

1:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Вопрос о начале переговоров с Россией не зависит от президента Украины Владимира Зеленского, а скорее решается США. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Согласно его словам, Америка управляет Украиной в полной мере, включая назначение министров и генерального прокурора. Зеленский лишь подписывает указы, предоставляемые ему. Аналогичная ситуация может складываться и с переговорами.

"Если американцы примут решение о том, что надо договориться с Россией, и в этих переговорах, по их мнению, будет нужен Зеленский, они ему просто дадут команду, и он будет выполнять всё, что ему скажут", — подчеркнул эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Он также отметил, что Украина является зависимой страной, и все решения полностью зависят от финансовой поддержки со стороны США и Евросоюза. В настоящее время у киевского режима недостаёт 45 миллиардов долларов для финансирования бюджета.

Азаров также утверждает, что украинскими структурами управляют обычные американские клерки, включая Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховный антикоррупционный суд и другие органы.

"Сидит девочка, или мальчик, или мужик, или женщина в посольстве Соединённых Штатов и занимается Генеральной прокуратурой Украины. <…> То же самое во всех органах, таких как НАБУ. <…> А эти ребята, которые себя называют президентами, премьерами, генеральными прокурорами, — только исполняют", — заключил Азаров.

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