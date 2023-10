Your browser does not support the audio element.

Вопрос о начале переговоров с Россией не зависит от президента Украины Владимира Зеленского, а скорее решается США. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain