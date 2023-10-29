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Министр нацполитики Чечни высказался против антисемитских акций в Махачкале

1:11
Политика

Министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев высказался против антисемитских акций на Кавказе, подчеркнув, что нельзя обобщать действия "преступного руководства" Израиля на всю еврейскую общину.

Министр нацполитики Чечни высказался против антисемитских акций в Махачкале
Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева by Ахмед Дудаев

Дудаев отметил, что жители Чечни сами пережили тяжелые последствия военных конфликтов, и нельзя приписывать всему народу клеймо бандитов, как это иногда происходит в других ситуациях.

Он подчеркнул, что в Чечне проживают представители почти 90 различных национальностей и все они находятся под защитой главы Чечни Рамзана Кадырова.

Дудаев также предупредил, что нападения на евреев только способствуют интересам врагов, которые стремятся разжечь конфликты в контексте израильско-палестинской ситуации. Министр также подчеркнул, что подобные акции будут преследоваться по закону, и призвал не поддаваться провокациям, не допускать межнациональных разногласий, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал политика.

Ранее стало известно, что МВД Дагестана сообщило, что личности всех, кто принял участие в беспорядках, установят.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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