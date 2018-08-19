Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия и Германия "сверили часы"

Политика

Как улучшить бизнес-взаимодействие Москвы и Берлина, расширить диалог гражданского и научного обществ — эти темы стали ключевыми в диалоге Владимира Путина и Ангелы Меркель, глав РФ и ФРГ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Россия и Германия "сверили часы". 390961.jpeg

Спикер пояснил, собеседники заметили, что торговый оборот меж государствами растет. При этом Путин заявил, он регулярно общается с участниками германского бизнес сообщества и не намерен прекращать эту практику.

Речь шла и о расширении некоторых германских фирм в РФ. Песков пояснил, российский лидер признал интерес Москвы в этом.

Отдельно собеседники обсудили "гражданский диалог". Они сошлись во мнении, что форум "Петербургский диалог" — один из лучших проектов в этом направлении. Такой формат необходимо использовать для дальнейшей работы.

Меркель согласилась с коллегой и в том, что общаться должны активнее и представители научного сообщества.

Однако Песков подчеркнул, что прошедшая встреча не принесла конкретных плодов, не было и цели достигнуть каких-либо договоренностей. "Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов", — заключил спикер.

Читайте также:

Меркель заверила Путина в поддержке "Северного потока-2"

Болезнь Паркинсона будут диагностировать по глазам Болезнь Паркинсона будут диагностировать по глазам

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы связи РФ и ФРГ Путин и Меркель отношения России и Германии
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Как прожить 104 года и не скурвиться?
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Криптобиржи
Судный день для альткоинов
Новости Все >
16 беременных медсестер: интересный вирус поразил американскую больницу
Ученые нашли овощ от всех бед
Россия и Германия "сверили часы"
Болезнь Паркинсона будут диагностировать по глазам
Трамп отказался помогать Сирии: пусть это делают другие богатые страны
Уроженец Грузии установил новый мировой рекорд по сборке Кубика Рубика
На Украине заявили, что Механик Погодин пробудет в плену три года
СМИ: за последние годы в Китае казнили десятки американских шпионов
Сын экс-депутата Госдумы сиганул с крыши в наручниках
Неизвестные подчистую стерли YouTube-канал радиостанции "Эхо Москвы"
Читательский топ
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Медики рассказали о самых полезных для сердца продуктах
Ученые научились распознавать рак за несколько лет до диагноза
Украина приняла решение отказаться от горячей воды
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму

Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавив, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.

Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Климатологи напугали мир: Землю ждет аномальная жара
Наука и техника
Климатологи напугали мир: Землю ждет аномальная жара
Наука и техника
Астрономы рассказали об открытии внеземного разума
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай
Мир
В США обвинили Украину в ударе в спину

Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.

В США обвинили Украину в ударе в спину
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Общество
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Партии
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Общество
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Мир
В США обвинили Украину в ударе в спину

Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.

В США обвинили Украину в ударе в спину
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Наука и техника
В России создадут истребитель для полетов в космосе
Происшествия
"Скорая помощь" отказала больному в госпитализации. Мужчина скончался
Соломон Соловьев Как прожить 104 года и не скурвиться? Соломон Соловьев Любовь Степушова Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею Любовь Степушова Василий Амирджанов Facebook реабилитировал фанатов СС Василий Амирджанов
Комментарии
Европу рассортировали по "группам ненависти"
"Яйки" и "млеко" "Эха Москвы"
Трамп отказался помогать Сирии: пусть это делают другие богатые страны
На Украине заявили, что Механик Погодин пробудет в плену три года
Россия и Германия "сверили часы"
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
На Украине заявили, что Механик Погодин пробудет в плену три года
Россия и Германия "сверили часы"
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Гастроли Вайкуле в России захотели проверить, но передумали
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
ИноСМИ: русские скорее сожгут Россию, чем дадут ее завоевать
Гастроли Вайкуле в России захотели проверить, но передумали
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
На Украине заявили, что "Механик Погодин" пробудет в плену три года
На Украине заявили, что "Механик Погодин" пробудет в плену три года
Астрономы рассказали об открытии внеземного разума
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай

Китай заманивает Украину в "долговую ловушку", преследуя свои внутренние цели, но Россия может извлечь из этого политическую выгоду. Однако есть одно "но".

Россия переформатирует Украину через Китай
Как Запад химичит с химоружием
Мир
Как Запад химичит с химоружием
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
США получат контрсанкционный интернационал
США и Канада
США получат контрсанкционный интернационал
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ