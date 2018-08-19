Россия и Германия "сверили часы"

Как улучшить бизнес-взаимодействие Москвы и Берлина, расширить диалог гражданского и научного обществ — эти темы стали ключевыми в диалоге Владимира Путина и Ангелы Меркель, глав РФ и ФРГ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер пояснил, собеседники заметили, что торговый оборот меж государствами растет. При этом Путин заявил, он регулярно общается с участниками германского бизнес сообщества и не намерен прекращать эту практику.

Речь шла и о расширении некоторых германских фирм в РФ. Песков пояснил, российский лидер признал интерес Москвы в этом.

Отдельно собеседники обсудили "гражданский диалог". Они сошлись во мнении, что форум "Петербургский диалог" — один из лучших проектов в этом направлении. Такой формат необходимо использовать для дальнейшей работы.

Меркель согласилась с коллегой и в том, что общаться должны активнее и представители научного сообщества.

Однако Песков подчеркнул, что прошедшая встреча не принесла конкретных плодов, не было и цели достигнуть каких-либо договоренностей. "Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов", — заключил спикер.

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