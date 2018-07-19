"Во всем виноват Путин": Трамп обвинил президента во вмешательстве в выборы США

Американский президент после встречи в Хельсинки заявил, что Владимира Путина можно считать персонально ответственным за российское вмешательство в выборы США. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным", - такое заявление сделал Трамп в интервью каналу CBS.

Ранее "Правда.Ру" писала, встреча российского и американского президентов состоялась 16 июня в Хельсинки. Лидеры посвятили беседе без свидетелей 2 часа, столько же они проговорили при окружении. Собеседники обсудили ситуацию меж двумя странами, накалившуюся в контексте крымской и украинской ситуации, а также из-за якобы "вмешательства" Москвы в американские выборы.

Эксперты отмечают, что Трамп, выйдя к прессе плечом к плечу с российским коллегой, которого в Америке откровенно демонизируют, подставился под удар.

Саммит, который в Америке приняли в штыки заранее, завершен более-менее нормально, но под причитания западной прессы и аналитиков. Согласно материалам ABC News, движение Трампа к России может и вовсе привести к краху сложившегося во второй половине XX века миропорядка. Можно подумать, он уже не рухнул после Югославии или Ирака.

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