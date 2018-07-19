Стало известно, о чем договорились Путин и Трамп в Хельсинки

В госдепартаменте США рассматривают три предложения, которые выдвинули лидеры двух государств по итогам встречи в Хельсинки. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на стенограмму брифинга представителя ведомства Хизер Нойерт.

Фото: Fotodom.ru

В проекты, рассматриваемые госдепом, включены политологи, бизнесмены и военные обоих государств. Первое предложение заключается в том, чтобы создать рабочую группу высокого уровня. В ее состав войдут представители бизнеса США и России.

Следующая инициатива касается создания совета политологов, дипломатов и экс-военных. В него также войдут представители обоих государств.

Помимо этого, представители ведомства озвучили предложение по совместным встречам Совета безопасности России и Совета национальной безопасности США.

Нойерт назвала международные проекты "скромными", однако отметила, что эти шаги являются неплохим началом для диалога стран.

Ранее "Правда.Ру" писала, американский президент Дональд Трамп заявил, что хельсинская встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была лучше, чем саммит НАТО. Об этом он написал в Twitter.

Напомним, встреча российского и американского президентов состоялась 16 июня в Хельсинки. Лидеры посвятили беседе без свидетелей 2 часа, столько же они проговорили при окружении. Собеседники обсудили ситуацию меж двумя странами, накалившуюся в контексте крымской и украинской ситуации, а также из-за якобы "вмешательства" Москвы в американские выборы.

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