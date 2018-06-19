"Северного потока-2" не будет. В США знают причину

Несмотря на то, что совсем недавно Финляндия и Швеция одобрили строительство трубопровода в своих водах, этот проект обречен на провал, пишет издание The American Interest.



Санкции против "Северного потока-2": Украина "советует" США навредить Европе

Прежде всего, "Северному потоку-2" могут помешать американские санкции. Издание, ссылаясь на свои источники, предполагает, что основным строительством будут заниматься компании Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. Они являются соратниками российского лидера. В начале этого года Вашингтон ввел ограничительные меры против бизнесменов, которые близки к Путину. Ничего не может помешать им сделать это снова.

Другие компании будут опасаться попасть под санкции США, поэтому найти партнеров для реализации проекта будет крайне сложно. К тому же, утверждает автор статьи, мнение Европы по поводу строительства трубопровода не является единогласным. Против "Северного потока" выступают Польша и страны Балтии. Другие государства также не поддерживают проект, так как хотят увидеть газопровод, ведущий из России в район Средиземного моря.

Меркель выступает за создание "Северного потока" только потому, что она была обязана предложить что-то представителям немецкого бизнеса. Ведь государство активно поддержало антироссийские санкции. Чтобы реализовать этот проект, канцлер все усилия прикладывать не будет, считает издание.

"Северный поток-2" - объект геополитический, и нужен для того, чтобы Россия смогла ослабить еще сильнее позиции Украины, считают на Западе. Чтобы этого избежать, Меркель и социал-демократы рассматривали компромиссный вариант. Он заключается в том, что нынешние объемы газа все равно будут перекачиваться через территорию Украины. Такая уступка означает, что позиции сторонников строительства трубопровода слабеют, и "его исчезновение будет сопровождаться не грохотом, а тихим хныканьем".