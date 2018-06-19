Глава Банка России объяснила резкое сокращение вложений в госдолг США

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, заявила, что российское правительство проводит политику расширения ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта международных резервов. По словам Набиуллиной, при принятии решений учитываются все риски — как экономические и финансовые, так и геополитические.
Напомним, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки на днях сообщило, что Российская Федерация в апреле текущего года вдвое сократила вложения в казначейские бумаги США. Также представители ведомства отметили, что Россия опустилась в рейтинге стран, что вкладываются в эти бумаги, с 16-ой на 22-ую позицию.
По словам Эльвиры Набиуллиной в России за последние годы выросла доля золота. Глава Банка России заявила, что в данный момент идет активная работа в отношении золотовалютных резервов — они должна надежно хранится, инвестироваться и расширяться.
Также Набиуллина объяснила, зачем нужны эти самые золотовалютные резервы. По ее словам, они защищают российскую экономику от каких-либо внешних рисков. Набиуллина отметила, что хранятся они в резервных валютах, ведь если потратить их на внутренние цели, они уже не будут золотовалютными резервами.
На начало июня 2018 года международные резервы Российской Федерации составили 461 млрд долларов.
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