Атака боевиков на церковь в Грозном: все подробности

Боевики напали на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. Была проведена спецоперация по их ликвидации, которая заняла несколько минут и проходила под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова. Погиб один прихожанин церкви и двое полицейских (они были перенаправлены для работы в Чечне из Саратовской области). Два сотрудника получили ранения.



Боевики напали на Грозный

У бандитов (их было четверо) были бутылки с горючей смесью, ножи, пистолеты, маленькие топорики и двуствольные обрезы, из которых они стреляли.

По словам Рамзана Кадырова, есть оперативная информация о том, что приказ действовать бандиты могли получить от одного из западных государств. Он добавил, что сейчас ведется работа по установлению личностей боевиков.

Священнослужители не пострадали. В этом день в церкви находилось около 80 человек.

Сейчас обстановка вокруг места, где произошел инцидент, постепенно нормализуется.

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