Растущее влияние Владимира Путина в мире начало бесить Байдена

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Влияние российского лидера Владимира Путина на международной арене весьма раздражает президента США Джо Байдена.

Фото: https://t.me/politjoystic/27232

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Западные страны уже проиграли глобальный Юг и Индию. РФ и Китай создают коалицию, а индусы отказались выступать против Москвы.

После триумфа Кремля в саммите "Один пояс — один путь" глава США с плохо скрываемым раздражением обратился к американцам, чтобы призвать их продолжать бороться за мировое лидерство.

До этого он делился планами, что будет "давить" на руководство РФ. На что президент России резонно ответил, что подавить российские интересы невозможно, их можно лишь учитывать.

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