Российская сторона может дать решительный военно-технический ответ блоку НАТО на расширение альянса за счёт вступления в него Финляндии и Швеции, заявили аналитики. Акватория станет местом для запуска снарядов малыми ракетными кораблями.
Так, по словам военного историка Дмитрия Болтенкова, в таком случае "под прицелом" окажется финская территория.
"Это вполне здравый военно-технический ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, — пояснил историк "Известиям". — Это хорошая идея — обеспечить стрельбу "Буянами" и "Каракуртами" по целям НАТО. Кроме того, этот район не так хорошо известен разведке альянса, как балтийские базы".
"Каракурты" представляют собой эффективные платформы для размещения разнообразного вооружения, и в будущем, возможно, они будут оснащены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", пояснил эксперт.
Северо-западные регионы обладают значительным количеством водоёмов, рек и каналов, что делает их особенно подходящими для таких морских военных систем.
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