Россия готовит военно-технический ответ НАТО на Ладожском озере: под прицелом Финляндия

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Российская сторона может дать решительный военно-технический ответ блоку НАТО на расширение альянса за счёт вступления в него Финляндии и Швеции, заявили аналитики. Акватория станет местом для запуска снарядов малыми ракетными кораблями.

Фото: Openverse

Так, по словам военного историка Дмитрия Болтенкова, в таком случае "под прицелом" окажется финская территория.

"Это вполне здравый военно-технический ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, — пояснил историк "Известиям". — Это хорошая идея — обеспечить стрельбу "Буянами" и "Каракуртами" по целям НАТО. Кроме того, этот район не так хорошо известен разведке альянса, как балтийские базы".

"Каракурты" представляют собой эффективные платформы для размещения разнообразного вооружения, и в будущем, возможно, они будут оснащены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", пояснил эксперт.

Северо-западные регионы обладают значительным количеством водоёмов, рек и каналов, что делает их особенно подходящими для таких морских военных систем.

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