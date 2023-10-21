Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Пугачёва помогла певцу Shaman стать известным
Золотые схемы: на ввозе мигрантов в РФ зарабатывают сотни миллиардов в год
Квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах
Составлен ТОП-10 лучших автомобилей на "вторичке" до 1 млн. рублей
RR: депортация из РФ стала главным страхом мигрантов
Ученые из Австралии объяснили феномен "танцующих" мертвецов
Нутрициолог Гудкова назвала алкоголь, который можно при похудении
Решением России прекращено приграничное сотрудничество с Финляндией
Китайские автомобили теперь можно покупать в один клик на Ozon

США и Израиль рассматривают возможность создания в Газе временного правительства

0:56
Политика

В секторе Газа может быть образовано временное правительство. Такую возможность рассматривают США и Израиль, сообщает Bloomberg. По данным агентства, пока обсуждение находится на ранней стадии, а его итоги будут зависеть от дальнейшего хода конфликта.

США и Израиль рассматривают возможность создания в Газе временного правительства
Фото: https://loveopium.ru

К участию в структурах планируется привлечь ООН и представителей арабских государств. Это может быть "невероятно сложной" задачей, считает экс-аналитик ЦРУ Уильям Ашер, и потребует веры от Иерусалима, что сейчас "в большом дефиците".

По данным агентства, пока США и их союзники не отговаривают Израиль от проведения наземной операции в палестинском анклаве. Тем не менее, американская сторона предлагает продумать долгосрочную стратегию в отношении будущего развития сектора Газа, а также избежать долгосрочной оккупации и потерь среди мирного населения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Война Израиля и ХАМАС. Последние новости
Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Зеленскому дали шокирующий совет по России

Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.

FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Вероника Сыромля из Севастополя стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Зачем Путин занес "Кинжалы" над Черным морем - реальные задачи Миг-31И
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Последние материалы
Алла Пугачёва помогла певцу Shaman стать известным
Золотые схемы: на ввозе мигрантов в РФ зарабатывают сотни миллиардов в год
Квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах
Составлен ТОП-10 лучших автомобилей на "вторичке" до 1 млн. рублей
США и Израиль рассматривают возможность создания в Газе временного правительства
RR: депортация из РФ стала главным страхом мигрантов
Ученые из Австралии объяснили феномен "танцующих" мертвецов
Нутрициолог Гудкова назвала алкоголь, который можно при похудении
Решением России прекращено приграничное сотрудничество с Финляндией
Китайские автомобили теперь можно покупать в один клик на Ozon
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников