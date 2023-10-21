США и Израиль рассматривают возможность создания в Газе временного правительства

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

В секторе Газа может быть образовано временное правительство. Такую возможность рассматривают США и Израиль, сообщает Bloomberg. По данным агентства, пока обсуждение находится на ранней стадии, а его итоги будут зависеть от дальнейшего хода конфликта.

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К участию в структурах планируется привлечь ООН и представителей арабских государств. Это может быть "невероятно сложной" задачей, считает экс-аналитик ЦРУ Уильям Ашер, и потребует веры от Иерусалима, что сейчас "в большом дефиците".

По данным агентства, пока США и их союзники не отговаривают Израиль от проведения наземной операции в палестинском анклаве. Тем не менее, американская сторона предлагает продумать долгосрочную стратегию в отношении будущего развития сектора Газа, а также избежать долгосрочной оккупации и потерь среди мирного населения.

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