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Решением России прекращено приграничное сотрудничество с Финляндией

1:56
Политика

Россия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина размещено на портале правовых актов Кремля.

Решением России прекращено приграничное сотрудничество с Финляндией
Фото: https://s0.rbk.ru

Шаг был продиктован рядом недружественных действий в отношении россиян со стороны Финляндской республики. Так, в октябре 2023 года правительство страны Суоми заблокировало три сделки россиян по оформлению прав на недвижимость в Финляндии.

Также на официальном уровне обсуждалось создание механизма изъятия некоторых объектов собственности у россиян. С начала 2022 года гражданам РФ чинились различные препятствия при пересечении границы с обеих сторон, необоснованно изымалось личное имущество вплоть до автомобилей.

Договор о содействии приграничному сотрудничеству был заключен между странами в 2012 году. Согласно документу, следовало разрабатывать и реализовывать стратегию территориального развития и повышать инвестиционную активность приграничных районов.

Сегодня Финляндия строит заграждение на границе с Россией. Это будет 70-километровый забор, 52 километра из которого будут находиться в Юго-Восточной Финляндии. Там расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров пройдут по Северной Карелии, пять — по Кайнуу и Лапландии.

Как рассказал начальник отдела международного сотрудничества Пограничной службы Финляндии Матти Питкянитти, забор будет иметь систему технического контроля и проходы. Эксплуатация пробного участка в районе города Иматра уже началась в сентябре 2023 года. В 2023 года на строительство потратят 139 миллионов евро.

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Финляндия укрепляет границу с Россией
Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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