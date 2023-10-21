Россия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина размещено на портале правовых актов Кремля.
Шаг был продиктован рядом недружественных действий в отношении россиян со стороны Финляндской республики. Так, в октябре 2023 года правительство страны Суоми заблокировало три сделки россиян по оформлению прав на недвижимость в Финляндии.
Также на официальном уровне обсуждалось создание механизма изъятия некоторых объектов собственности у россиян. С начала 2022 года гражданам РФ чинились различные препятствия при пересечении границы с обеих сторон, необоснованно изымалось личное имущество вплоть до автомобилей.
Договор о содействии приграничному сотрудничеству был заключен между странами в 2012 году. Согласно документу, следовало разрабатывать и реализовывать стратегию территориального развития и повышать инвестиционную активность приграничных районов.
Сегодня Финляндия строит заграждение на границе с Россией. Это будет 70-километровый забор, 52 километра из которого будут находиться в Юго-Восточной Финляндии. Там расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров пройдут по Северной Карелии, пять — по Кайнуу и Лапландии.
Как рассказал начальник отдела международного сотрудничества Пограничной службы Финляндии Матти Питкянитти, забор будет иметь систему технического контроля и проходы. Эксплуатация пробного участка в районе города Иматра уже началась в сентябре 2023 года. В 2023 года на строительство потратят 139 миллионов евро.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.