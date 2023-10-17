В ГД РФ Чубайса назвали "политическим аллергеном" и предложили проверить на вывод капитала из страны

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил проверить работу Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России". По мнению политика, экс-чиновник мог выводить капитал за пределы страны.

Фото: Openverse

Соответствующие запросы депутат намерен направить в ФСБ РФ и Следственный комитет России. Как подчеркнул Хамзаев, Чубайс стал для общества "политическим аллергеном", а теперь публично демонстрирует свою "лояльность" к Израилю, развозя гумпомощь.

"Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моём понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена", — пояснил Хамзаев РИА Новости.

По мнению политика, необходимо проверить работу экс-чиновника в Роснано и РАО "ЕЭС России".

"Возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ", — резюмировал депутат.

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Чубайс: от реформатора до эмигранта