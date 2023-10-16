Владимир Путин заявил, что ошибки на Украине в 2014 году надо было исправлять без боевых действий

1:29 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ошибки на Украине в 2014 году должны были быть исправлены с использованием демократических процедур, а не с помощью боевых действий. Об этом он заявил в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Западные страны, выступив гарантом договорённостей между президентом (Украины Виктором) Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней. И более того, способствовали государственному перевороту", — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что официальные представители из администрации США признали, что потратили на это большие средства, "5 миллиардов они называли".

Президент России подчеркнул, что хотя события тех лет могли быть связаны с ошибками руководства того времени, их следовало исправлять не с помощью боевиков на улице, а с применением демократических процедур. Тем не менее, по словам Путина, страны Запада предпочли поступить иначе и поддержали государственный переворот. Впоследствии, как отметил президент, они начали вести боевые действия на востоке Украины в Донбассе, фактически участвуя в них через киевский режим.

"И восемь лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей. И никто на Западе не обращал на это внимание или делал вид, что не замечает", — подчеркнул Путин.

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