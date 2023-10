Your browser does not support the audio element.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ошибки на Украине в 2014 году должны были быть исправлены с использованием демократических процедур, а не с помощью боевых действий. Об этом он заявил в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.