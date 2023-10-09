Сына Максима Виторгана могут призвать в армию Израиля

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Сын российского актёра Максима Виторгана, 23-летний Даниил Виторган, может быть призван в армию Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Openverse

По данным издания, до начала специальной военной операции на Украине Даниил отслужил год в рядах ВС РФ и поступил во ВГИК. Однако после переезда семьи в Израиль он решил не продолжать обучение в учреждении и вместо этого присоединился к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), где прошёл год службы и демобилизовался месяц назад. Согласно законодательству страны, иностранцы, прошедшие службу в ЦАХАЛ, имеют право на ускоренное получение израильского гражданства через год после завершения службы.

Учитывая, что Даниил Виторган недавно завершил срочную службу, существует вероятность того, что его могут включить в список резервистов, которые будут отправлены на войну.

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