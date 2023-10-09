Социологи КИГ провели анонимный экспресс-опрос пользователей соцсетей и мессенджеров на тему ядерного оружия — если кто-то ещё помнит, перед атакой ХАМАС на Израиль о нем спорили на форуме "Валдай-2023" с участием Владимира Путина.
В нём приняли участие 4180 человек из "ВКонтакте", "Одноклассников", "Телеграма" в возрасте от 20 до 65 лет из 23 регионов России. Профессиональным (по методикам) этот опрос не был, но считать его индикаторным вполне разумно.
По результатам исследования, 84% респондентов поддерживают де-ратификацию Россией договора о запрете ядерных испытаний.
Этот показатель резко взлетает вверх, когда пользователи узнают, что США не ратифицировали договор (как Будапештский меморандум или договор о запрете ядерного оружия) — в этом случае "за" высказываются 92%.
Ответ на вопрос "хотят ли русские войны" дал пункт про превентивный обезоруживающий ядерный удар по США. Не хотят — "за всего" 4% (в 2021 было 7%, после начала СВО в июне 2022 года — 5%).
В США, напомним, в уличном опросе идею "наказать русских и нанести по ним ядерный удар" поддержали 82% американцев.
Ещё один блок вопросов касался новых территориальных приобретений России (кроме Крыма, ЛДНР, Запорожья, Херсонской области).
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.