Опрос: россияне хотят присоединить Одессу и против бомбардировки США

3:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Социологи КИГ провели анонимный экспресс-опрос пользователей соцсетей и мессенджеров на тему ядерного оружия — если кто-то ещё помнит, перед атакой ХАМАС на Израиль о нем спорили на форуме "Валдай-2023" с участием Владимира Путина.

Фото: Infowars.com

В нём приняли участие 4180 человек из "ВКонтакте", "Одноклассников", "Телеграма" в возрасте от 20 до 65 лет из 23 регионов России. Профессиональным (по методикам) этот опрос не был, но считать его индикаторным вполне разумно.

По результатам исследования, 84% респондентов поддерживают де-ратификацию Россией договора о запрете ядерных испытаний.

Этот показатель резко взлетает вверх, когда пользователи узнают, что США не ратифицировали договор (как Будапештский меморандум или договор о запрете ядерного оружия) — в этом случае "за" высказываются 92%.

61% участников высказался за проведение ядерных испытаний на территории полигонов в России, а если США проведут свои испытания первыми — 97%.

Ядерной войны или как минимум "ядерного удара первыми" россияне не хотят. "Доктрина Сергея Караганова " (демонстративный ядерный удар по территории страны НАТО) набрала всего 9% (даже в 2021 году таких было 14%).

" (демонстративный ядерный удар по территории страны НАТО) набрала всего 9% (даже в 2021 году таких было 14%). За то, чтобы ударить ядерным оружием по территории Украины высказались 13% (снова меньше — было 14%). Однако если спросить "надо ли бить ядерным оружием по Украине в случае теракта на Крымском мосту, в метро, и т. д?" — количество согласных взлетает до 27%.

Ответ на вопрос "хотят ли русские войны" дал пункт про превентивный обезоруживающий ядерный удар по США. Не хотят — "за всего" 4% (в 2021 было 7%, после начала СВО в июне 2022 года — 5%).

В США, напомним, в уличном опросе идею "наказать русских и нанести по ним ядерный удар" поддержали 82% американцев.

Ещё один блок вопросов касался новых территориальных приобретений России (кроме Крыма, ЛДНР, Запорожья, Херсонской области).

Выяснилось, что 63% опрошенных согласны, что "Одесса — русский и немного еврейский" город, который нужно забрать в Россию.

Присоединить ещё, другие регионы и даже целые страны хотят 9% опрошенных. Правда, если задавался вопрос "нужны ли ещё территориальные приобретения для создания "буферной зоны" — идею поддержали сразу 39%.

Все исторические (со времен Российской империи) земли РФ хотят вернуть 53% участников опроса, "защитить своих граждан на любой территории" требуют 66%.