Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай".
Глава государства не мог не остановиться на теме специальной военной операции на Украине и нашумевшем "контрнаступлении" украинской армии. Путин подвел итоги этого контрнаступа, обозначив огромные человеческие потери ВСУ.
"Потери украинских войск в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек", — в частности, сказал российский лидер.
Также он отметил, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить войну, которую уже десять лет ведёт Запад.
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