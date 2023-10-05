Президент РФ заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай".

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Глава государства не мог не остановиться на теме специальной военной операции на Украине и нашумевшем "контрнаступлении" украинской армии. Путин подвел итоги этого контрнаступа, обозначив огромные человеческие потери ВСУ.

"Потери украинских войск в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек", — в частности, сказал российский лидер.

Также он отметил, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить войну, которую уже десять лет ведёт Запад.

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