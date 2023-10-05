Дмитрий Медведев: Россия не отказывается от переговоров по Украине

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия не отказывается от переговоров по Украине. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Мнением он поделился в своём telegram-канале.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Медведев разместил видео, на котором говорит о попытках западных партнёров Украины организовать мирные переговоры с Россией на их условиях.

"РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров, точка для их начала очень простая — "надо признать реалии", — заявил зампред Совета безопасности России.

Он считает, что РФ не пойдёт на условия Запада.

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