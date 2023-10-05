Россия не отказывается от переговоров по Украине. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Мнением он поделился в своём telegram-канале.
Медведев разместил видео, на котором говорит о попытках западных партнёров Украины организовать мирные переговоры с Россией на их условиях.
"РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров, точка для их начала очень простая — "надо признать реалии", — заявил зампред Совета безопасности России.
Он считает, что РФ не пойдёт на условия Запада.
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