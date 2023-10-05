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Депутат ЗС назвал "колониализмом" высказывание Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

1:55
Политика

Депутат законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш раскритиковал главного редактора RT Маргариту Симоньян за ее комментарии о потенциальных последствиях ядерного взрыва над Сибирью. Кулеш сравнил высказывания Симоньян с разговором московских радиоведущих в 2010-х годах, когда в Мексиканском заливе произошёл разлив нефти. В этом обмене мнениями один ведущий преуменьшил экологическую катастрофу, сравнив её с нефтяным фонтаном в Сибири 1980-х годов, на что другой ведущий подчеркнул близость Мексиканского залива к их местоположению.

Депутат ЗС назвал "колониализмом" высказывание Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
Фото: wikimedia.org

Кулеш утверждал, что заявление Симоньян отражает форму "колониализма" и обесценивает профессию журналиста. Он добавил, что утешением является то, что мало кто воспринимает подобные заявления всерьёз.

Симоньян ранее предположила в своей программе, что ядерный взрыв над Сибирью будет иметь ограниченные последствия, утверждая, что он не вызовет ядерной зимы или радиации. Она утверждала, что это в первую очередь выведет из строя радиоэлектронику, включая спутники, камеры и телефоны, эффективно возвращая общество к более ранней эпохе с проводными телефонами.

Различные официальные лица и политики, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и депутата Государственной Думы Марию Прусакову, раскритиковали комментарии Симоньян, посчитав их оскорбительными и бесчувственными, особенно по отношению к жителям Сибири и тем, кто пострадал от исторических ядерных испытаний в регионе. Некоторые лица, такие как Николай Королёв, также призвали власти провести расследование и, возможно, привлечь Симоньян к ответственности за её заявления, сообщает prmira.ru.

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Воздушная тревога в Москве. Симоньян о ядерном ударе над Сибирью. ПВО России сбила свой истребитель
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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