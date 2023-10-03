Экс-глава Совмина СССР Николай Рыжков объяснил, что ушёл из Совфеда из-за возраста

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков объяснил, почему он решил покинуть Совет Федерации из-за своего возраста.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

"Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит", — рассказал Рыжков в беседе с РИА Новости.

Ранее 94-летний политик добровольно ушёл с поста сенатора, представлявшего Белгородскую область.

Рыжков добавил, что всему наступает конец.

Бывший премьер-министр Советского Союза и старейший сенатор досрочно покинул должность представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации. Об этом говорит постановление, опубликованное на официальном сайте верхней палаты.

В соответствии с этим решением, подписанным председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, полномочия сенатора были досрочно прекращены 25 сентября. На момент ухода из должности Рыжкову было 94 года, и он занимал пост сенатора, представлявшего интересы Белгородской области, начиная с 2003 года.

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