Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин приехал в Великий Новгород, где ожидается, что он встретится с победителями Чемпионата высоких технологий и проведет заседание президиума Госсовета по ситуации на рынке труда.

Фото: wikimedia.org

В предшествующий день, 20 сентября, в Новгороде состоялось семинар-совещание по подготовке к этому мероприятию, в котором участвовали члены президиума Госсовета, представители правительства, эксперты, представители образовательных и научных учреждений, а также лидеры российских компаний и представители делового сообщества.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проводится в ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования охватывают восемь компетенций в наиболее динамично развивающихся и перспективных областях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения, сообщает "ТАСС". В чемпионате участвуют команды из более чем 30 регионов России, а также из других стран, включая Белоруссию, Абхазию, Азербайджан, Гану, Индию и Сирию.

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