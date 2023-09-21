Матвийчук: Зеленский сейчас между жизнью и смертью, президент никогда не будет способен на перемирие

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Западные СМИ продолжают распространять слухи о том, что Владимир Зеленский всё чаще сталкивается с требованиями о замораживании конфликта. Однако, по всей видимости, президент Украины не готов к такому шагу и продолжает выдвигать свои условия, которые для России являются неприемлемыми, сообщает "Московский Комсомолец".

Фото: CreativeCommons

Военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что упорство Зеленского и его открытое противостояние западным лидерам могут иметь серьёзные последствия. Президент Украины испытывает опасения относительно возможности завершения конфликта, так как он боится, что мирное решение приведёт к катастрофическим и бессмысленным потерям, которые украинцы никогда не простят ему.

"Дело в том, что Зеленский уже не устраивает никого — ни внутреннюю оппозицию, ни то западное окружение, которое его ранее поддерживало. Причина в том, что он стал для всех достаточно токсичен", — прокомментировал Матвийчук.

Американцы легко могут заменить его на более компетентного предпринимателя. Следовательно, Зеленский будет настаивать на продолжении конфликта до последнего, так как для него это вопрос жизни и смерти.

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