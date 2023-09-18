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Мэр Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы

1:08
Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы столицы.

Мэр Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

"Я объявляю об отставке правительства Москвы и поручаю ему продолжать осуществлять свои полномочия до образования нового состава правительства Москвы", — гласит сообщение в документе.

В связи с этим решением Собянин освободил главных руководителей исполнительных органов власти Московской области от замещаемых ими должностей государственной гражданской службы города и возложил на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям.

Кроме того, были подписаны указы о снятии с должностей пресс-секретаря мэра Москвы и руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы, начальника второго управления правительства столицы. Аналогичные меры были приняты в отношении первых заместителей и заместителей руководителя Аппарата мэра и правительства города.

Также руководитель города подписал указ об отставке префектов всех округов столицы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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