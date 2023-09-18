Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы столицы.
"Я объявляю об отставке правительства Москвы и поручаю ему продолжать осуществлять свои полномочия до образования нового состава правительства Москвы", — гласит сообщение в документе.
В связи с этим решением Собянин освободил главных руководителей исполнительных органов власти Московской области от замещаемых ими должностей государственной гражданской службы города и возложил на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям.
Кроме того, были подписаны указы о снятии с должностей пресс-секретаря мэра Москвы и руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы, начальника второго управления правительства столицы. Аналогичные меры были приняты в отношении первых заместителей и заместителей руководителя Аппарата мэра и правительства города.
Также руководитель города подписал указ об отставке префектов всех округов столицы.
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