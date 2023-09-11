Песков: если Путин пойдёт на выборы, никто не сможет составить ему конкуренцию

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Если действующий руководитель РФ Владимир Путин решит принять участие в выборной кампании 2024 года, то с ним никто не сможет конкурировать, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: openverse.org

При этом официальный представитель Кремля отметил, что глава государства ещё не выдвигал собственную кандидатуру в преддверии выборов.

"Но если мы предположим, что президент всё-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не сможет", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ спрогнозировал беспрецедентную поддержку Путина со стороны граждан страны на грядущих выборах. Он также добавил, что в России голосование проводится в соответствии с нормами демократии.