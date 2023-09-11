Если действующий руководитель РФ Владимир Путин решит принять участие в выборной кампании 2024 года, то с ним никто не сможет конкурировать, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что глава государства ещё не выдвигал собственную кандидатуру в преддверии выборов.
"Но если мы предположим, что президент всё-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не сможет", — подчеркнул Песков на брифинге.
Ранее пресс-секретарь лидера РФ спрогнозировал беспрецедентную поддержку Путина со стороны граждан страны на грядущих выборах. Он также добавил, что в России голосование проводится в соответствии с нормами демократии.
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