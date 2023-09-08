IL Fatto Quotidiano: НАТО начнет большую войну с Китаем, если победит на Украине

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Пьеро Бевилаква, автор публикации в издании IL Fatto Quotidiano, предполагает, что в случае успеха НАТО на Украине, Китай может стать следующей военной целью альянса.

Фото: Wikipedia

По его мнению, победа на Украине, скорее всего, не приведет к установлению мира, а, напротив, вызовет новый, более масштабный конфликт с Китаем, а также возможно с множеством других стран, которые также стремятся прокладывать свой путь в мировой политике.

Бевилаква утверждает, что для завершения войн в мире необходимо изменение баланса сил в пользу Запада, и только в этом случае Евросоюз сможет восстановить свою самостоятельность и, возможно, вернется к амбициозным планам по совместному управлению международными отношениями, ради которых он был создан.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг заявил, что Украина никогда еще не была так близка к членству в НАТО, как сейчас.

По словам главы альянса, на июльском саммите в Вильнюсе были приняты конкретные решения о перспективе присоединения Украины к НАТО.

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