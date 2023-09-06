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В США назвали победителя в конфликте на Украине

1:24
Политика

Желание украинского лидера Владимира Зеленского продолжать военные действия, по мнению офицера Вооруженных сил США в отставке Дэниела Дэвиса, может неизбежно привести к успеху России. В своем материале для 19fortyfive Дэвис подчеркнул, что исторический опыт показывает, что длительность конфликта увеличивает вероятность победы России.

В США назвали победителя в конфликте на Украине
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

Дэвис отметил, что Россия обладает значительными преимуществами в ресурсной и демографической сферах, что делает ее тяжело победимой. Кроме того, военно-промышленный потенциал России остается на высоком уровне и продолжает расти.

Офицер подчеркнул, что продолжение боевых действий приведет к большим человеческим потерям и разрушениям инфраструктуры Украины. Поэтому, по его мнению, Западу следует проявить интерес к переговорам, чтобы как можно скорее завершить конфликт.

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, выразил мнение, что президент России Владимир Путин готов продвигать свои войска в Украину ближе к границам Польши. Этот эксперт также считает, что Запад совершил серьезную ошибку, стремясь избавиться от Путина и используя вооруженный конфликт для разделения России, и что время для разрешения этой ситуации быстро убывает.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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