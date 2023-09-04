Российский президент Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление на сегодняшний день нужно воспринимать как провал.
По его словам, следует посмотреть, как ситуация на поле боя будет развиваться дальше. Он выразил надежду на то, что ничего не изменится. При этом президент РФ подчеркнул: Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса.
"Украинское контрнаступление — это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так", — сказал Путин после встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В понедельник, 4 сентября, в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции. Путин обсудил с Эрдоганом конфликт на Украине, а также вопросы, связанные с возможным возобновлением зерновой инициативы.
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