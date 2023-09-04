Президент Путин: украинское контрнаступление — это не пробуксовка, а провал

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Российский президент Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление на сегодняшний день нужно воспринимать как провал.

Фото: openverse.org

По его словам, следует посмотреть, как ситуация на поле боя будет развиваться дальше. Он выразил надежду на то, что ничего не изменится. При этом президент РФ подчеркнул: Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса.

"Украинское контрнаступление — это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так", — сказал Путин после встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В понедельник, 4 сентября, в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции. Путин обсудил с Эрдоганом конфликт на Украине, а также вопросы, связанные с возможным возобновлением зерновой инициативы.