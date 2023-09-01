На следующем конгрессе Международного движения русофилов ожидается большое количество американцев, которые не поддерживают политику президента США Джо Байдена, сообщил бизнесмен Константин Малофеев, инициатор конгресса.
По его словам, тех, кто не согласен с официальной линией Вашингтона гораздо больше, чем известно массам. Как подчеркнул инициатор конгресса, из Америки ожидается большое количество запросов.
"В движение массово вступают люди, не согласные с однополярным миром, особенно американской гегемонией. Мы планируем в конце января, что будет большое новое событие в Москве, на котором соберутся русофилы из Латинской Америки, Африки, Европы, Соединённых Штатов", — пояснил Малофеев РИА Новости.
Он подчеркнул, что это люди, которые согласны с тем, что именно Запад развязал украинский конфликт. Что именно США продолжают подливать масло в огонь, и они не согласны с политической линией правительства своих стран.
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