Малофеев: на съезд русофилов в Москве приедет много американцев, несогласных с политикой Байдна

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

На следующем конгрессе Международного движения русофилов ожидается большое количество американцев, которые не поддерживают политику президента США Джо Байдена, сообщил бизнесмен Константин Малофеев, инициатор конгресса.

Фото: "Sonoma_2905 Russia Trading Company Flag" by mdfriendofhillary is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, тех, кто не согласен с официальной линией Вашингтона гораздо больше, чем известно массам. Как подчеркнул инициатор конгресса, из Америки ожидается большое количество запросов.

"В движение массово вступают люди, не согласные с однополярным миром, особенно американской гегемонией. Мы планируем в конце января, что будет большое новое событие в Москве, на котором соберутся русофилы из Латинской Америки, Африки, Европы, Соединённых Штатов", — пояснил Малофеев РИА Новости.

Он подчеркнул, что это люди, которые согласны с тем, что именно Запад развязал украинский конфликт. Что именно США продолжают подливать масло в огонь, и они не согласны с политической линией правительства своих стран.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.