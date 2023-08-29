Российский лидер Владимир Путин в беседах с западными лидерами никогда не поднимал вопросы, связанные с ограничениями в отношении Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, президент РФ не затрагивал эту тему даже в контактах с руководителями государств, которые проводят санкционную политику против России. Он также добавил, что Россия, несмотря на ограничительные меры, расширяет экономику.
"Действительно, Путин никогда с ними о санкциях не говорил", — отметил Песков, комментируя на брифинге разговоры российского лидера с главами Франции и ФРГ.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что были удивлены спокойным отношением Путина к санкциям, поскольку руководитель РФ не упоминал об ограничениях во время международных контактов.
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