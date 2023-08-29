Песков: Путин никогда не затрагивал тему санкций в беседах с западными лидерами

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин в беседах с западными лидерами никогда не поднимал вопросы, связанные с ограничениями в отношении Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: CreativeCommons

По его словам, президент РФ не затрагивал эту тему даже в контактах с руководителями государств, которые проводят санкционную политику против России. Он также добавил, что Россия, несмотря на ограничительные меры, расширяет экономику.

"Действительно, Путин никогда с ними о санкциях не говорил", — отметил Песков, комментируя на брифинге разговоры российского лидера с главами Франции и ФРГ.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что были удивлены спокойным отношением Путина к санкциям, поскольку руководитель РФ не упоминал об ограничениях во время международных контактов.