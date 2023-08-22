Киев собирается конфисковать имущество Минобороны Белоруссии

1:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Государственный антикоррупционный суд Украины приказал изымать в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии. Эту информацию распространила официальная пресс-служба украинского ведомства, сообщает EADaily.

"В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции к Министерству обороны Белоруссии и применила санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закона Украины "О санкциях". ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Белоруссии, а именно составные части системы электрического авиационного пуска", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на это решение можно подать апелляцию.

Напомним, начиная с начала специальной военной операции, Украина начала конфисковывать имущество Белоруссии, находящееся на ее территории. Иски о национализации активов Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр" были поданы Министерством юстиции Украины 16 августа. Сообщалось, что в отношении "Волга-Днепр" имеются планы на конфискацию 6 авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан", а в случае Минобороны Белоруссии речь идет о воздушном стартере и одном авиационном двигателе.

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