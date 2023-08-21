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Bild: Шольц упал на 12-е место в рейтинге популярности политиков ФРГ

2:53
Политика

Рейтинг популярности германского канцлера Олафа Шольца из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) продолжает уменьшаться. За прошедшую неделю глава правительства ФРГ потерял пять позиций и снизился на 12-ую ступень в списке влиятельных политиков Германии. Эту информацию предоставили результаты исследования, проведенного социологическим институтом Insa по заказу издания Bild.

Bild: Шольц упал на 12-е место в рейтинге популярности политиков ФРГ
Фото: CC BY-SA 3.0 de

На предыдущей неделе Шольц занимал седьмое место в списке популярности немецких политиков. Теперь на 12-ой позиции за ним следуют глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, представляющая партию "зеленых" (13-ое место), и глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах (14-ое место). Также поддержка сократилась у министра по вопросам экономики и климатической защиты Роберта Хабека ("зеленые"), который переместился с 15-ой позиции на 17-ую. Таким образом, глава Министерства экономики оказался менее популярным, чем сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, которая, напротив, поднялась на две строчки и теперь находится на 16-ом месте.

Лидерами рейтинга стали министр обороны ФРГ Борис Писториус, за которым идет премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. Тройку лидеров закрывает премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС). Согласно данным социологов, председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который может составить конкуренцию Шольцу на предстоящих выборах, значительно укрепил свои позиции, поднявшись с 14-ой на 9-ую строчку.

Кроме того, согласно изданию, большинство граждан Германии уже уверены, что "зеленые" имеют больше шансов, если Анналена Бербок станет их кандидатом на пост канцлера.

Опрос был проведен 21 августа, но точное количество участников не уточняется.

Ранее было объявлено, что согласно результатам телефонного опроса общественного мнения, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF, более половины немецких жителей недовольны тем, как Олаф Шольц справляется с обязанностями на своей высокой должности. Данное количество недовольных канцлером отмечается впервые с его вступления в должность в 2021 году. Конкретно, 51% опрошенных заявили, что не удовлетворены деятельностью Шольца, в то время как противоположное мнение высказали 43% респондентов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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