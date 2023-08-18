Главы МИД Дании и Китая подписали новую программу партнерства

1:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен провел встречу с главой китайского МИД Ван И в столице Китая, Пекине. Основным результатом данной встречи стало подписание новой операционной программы, в которой акцент был сделан на важных вопросах, таких как изменения климата, энергетика, экология, устойчивое сельское хозяйство, здравоохранение и развитие зеленого судоходства. Эту информацию распространил Министерство иностранных дел Дании.

Это новое соглашение представляет собой продолжение предыдущей программы, подписанной в 2017 году.

"Новая рабочая программа — хорошая новость как для климата, так и для датского экспорта. Она является продолжением соглашения о партнерстве, которое мы заключили с Китаем в 2008 году и которое, если оглянуться назад, оказалось слишком широким. Теперь мы сфокусировали наше сотрудничество на том, что нас объединяет: климат, энергетика, окружающая среда и здоровье. Датские компании являются лидерами в экологически чистых и устойчивых решениях, которые в настоящее время пользуются спросом в Китае и могут сократить выбросы углекислого газа", — прокомментировал Расмуссен.

На встрече также обсуждались и другие важные вопросы. В списке повестки дня были темы, такие как украинский конфликт, обстановка в Южно-Китайском море и двусторонние отношения между Данией и Китаем. Ларс Лёкке Расмуссен призвал китайское правительство использовать своё влияние в Москве для урегулирования ситуации в Украине. Кроме того, он также затронул вопрос о правах человека в Китае, включая ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Гонконге и Тибете.

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