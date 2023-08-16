Рогов: решение вынести ему приговор за "госизмену" на Украине доказывает правильность выбранного РФ курса

1:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Вынесенный на Украине заочный приговор за "госизмену" является доказательством правильности действий и выбранного курса. Такое мнение высказал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Личный аккаунт Владимира Рогова в Telegram

Общественного деятеля обвинили в госизмене и постановили отправить в тюрьму на 15 лет. Эксперт напомнил, что ему уже выносили приговор в прошлом году. Вероятно, киевский режим намерен продолжать эту практику.

Говоря о сроке приговора, Рогов заметил, что страна, которая выносит такое решение, не сможет существовать столько времени. Также данные действия говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его режим больше ничего не могут предложить.

"Что ещё может предложить человек, который является практически официальным агентом британской спецслужбы МI-6. Я говорю о Зеленском. Я напомню, что он это и не скрывает", — сказал Рогов в беседе с Телеканалом "360".

Также следует отметить, что в 2022 году Рогову также выносили приговор, который был связан с проведением референдума в Запорожской области. В настоящее время это связано с тем, что менее чем через месяц Запорожская область получит избранную легитимную власть на всех уровнях, пояснил эксперт.

В контексте этой ситуации киевский режим понимает, что он уже не способен оказывать какое-либо влияние на происходящее.

"Потому что люди определяют свою судьбу в большой единой России и стремятся, чтобы их будущее, будущее их детей и внуков было связано только с Россией", — заключил Рогов.

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