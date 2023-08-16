Литва, Латвия и Польша 28 августа обсудят вопрос о закрытии границы с Белоруссией

1:18 Your browser does not support the audio element. Политика

Литва, Латвия и Польша взяли на рассмотрение возможность совместного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. Обсуждение данного вопроса на уровне министров внутренних дел запланировано на 28 августа. Об этом информировала журналистов Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы.

"На техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы. На политическом уровне 28 августа в Варшаве состоится координационное совещание глав МВД. Расставим все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть наши синхронизированные действия", — подчеркнула она.

Правительство Литвы уже приняло решение о временной приостановке работы двух из шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Премьер-министр Ингрида Шимоните объяснила это мерой борьбы с излишней инфраструктурой КПП на направлении в Белоруссию.

В начале августа президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за наличия там частных военных компаний, включая "ЧВК Вагнер". По его мнению, важно разработать согласованные планы действий с участием Польши и Латвии.

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