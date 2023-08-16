Ищенко назвал позитивные и негативные мировые события для России

Абсолютно любые последние политические события вписываются в глобальное противостояние России с Западом.

Фото: t.me/rostislavishchenko

Об этом сообщил политолог и публицист Ростислав Ищенко.

Например, присоединение Ирана к ШОС — это позитивное событие, правда, не меняющая общую расстановку сил. Сейчас основные события в том, что стороны-соперницы консолидируют союзников.

"Но изменений, которые можно назвать решающими, пока нет. Вот будет победа на Украине, тогда это станет серьёзным геополитическим изменением. Оно значительно ослабит США, но окончательно не выбьет их из седла. Тем не менее, это будет изменение, которое можно будет расценивать как позитивное. Но до этого момента осталось как минимум еще несколько месяцев", — цитирует "Военное дело" эксперта.

А если Вашингтон начнёт горячую китайско-тайваньскую фазу, это будет негативным изменением для РФ, поскольку свяжет возможности КНР и приведёт к росту напряжённости наших отношений с ЕС, отметил аналитик.

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