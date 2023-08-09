Фиона Хилл: переговоры весной 2022 года могли завершить спецоперацию и спасти Украину

3:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший консультант американского президента Фиона Хилл опубликовала статью, в которой изложены подробности мирного соглашения между Россией и Украиной, заключенного весной 2022 года в Стамбуле. По словам Хилл, Россия согласилась прекратить свою специальную военную операцию на территории Украины в конце марта — начале апреля в ответ на уступки со стороны Киева, как сообщает "EADaily".

Фото: pixabay. com

Статья бывшей специалистки по европейским и российским делам, опубликованная в журнале Foreign Policy, рассказывает о том, что готовый к подписанию проект стамбульских соглашений был представлен Джо Байдену. Основные требования к Украине включали отказ от намерения вступить в НАТО, закрепление нейтрального статуса в конституции, после чего были предоставлены гарантии безопасности. По заявлениям Хилл, если бы эти условия были приняты, то Россия завершила бы свою специальную военную операцию в конце марта — начале апреля и начала вывод своих войск с территории Украины.

Бывшая чиновница Белого дома отмечает, что Джо Байден отклонил этот документ — как и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В результате они добились того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский продолжил конфликт, получая обещания всесторонней военной и медийной поддержки, а также экономического процветания.

"Очевидно одно: Россия шла на очень большой риск, заключая подобные мирные соглашения с Украиной. И шла на этот риск именно потому, что была уверена в их полном провале. По сути, это была вторая попытка предложить Западу договориться. Первая не увенчалась успехом в конце 2021 года, из-за чего Россия и вынуждена была начать спецоперацию. После её начала, когда российские войска стояли у ворот Киева, была предпринята вторая попытка. Для того чтобы показать серьёзность намерений, Россия даже отвела войска с части территории Украины. Хотя высшее руководство страны, скорее всего, отдавало себе отчёт относительно последствий этого шага. Но большая игра требовала и больших ходов", — указывает Хилл.

По мнению экс-советницы президента США, Запад не проявил желания снова договариваться.

"Более того, приняв намерения России за слабость, он снова её обманул. И теперь цена этого обмана станет очень высокой. Если тогда российская сторона была согласна на сохранение и Украины, и её правящего режима при некоторой коррекции внешней и внутренней политики, то сейчас всё будет иначе. По сути дела, Байден и Джонсон попросту убили Украину в нынешнем виде", — подчеркивает Хилл.

Она добавляет, что сейчас неясно, останется ли эта страна на политической карте мира, и если останется, то какой именно она будет.

"Но очевидно, что сейчас Россия пойдёт до конца, потому что ей не оставили другого выбора. И на переговоры больше не пойдёт. Все разговоры закончились в Стамбуле", — заключает бывшая спецпомощница Белого дома.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.