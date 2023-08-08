Патриарх чеченской политики начнет работу с огромными финансовыми ресурсами

1:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Рамзан Кадыров может отпраздновать еще один политический триумф, поскольку один из его близких соратников входит в правление недавно созданного Социального фонда, годовой бюджет которого составляет почти 14 триллионов рублей.

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Мохмад-Эми Ахмадов, опытная фигура на политической арене Чечни, во многом похожая на самого Кадырова, возглавляет департамент Пенсионного фонда с 2005 года. Обладая степенью доктора экономики, он также является президентом футбольного клуба "Вайнах-Шали", который, как ожидается, объединится с "Ахматом".

В состав правления нового социального фонда входят преимущественно представители федерального уровня, и только три человека являются выходцами из региональных отделений — руководители фонда в Чечне, Бурятии и Ярославской области. Следовательно, Ахмадов обладает значительной степенью автономии.

Лето оказалось плодотворным для Кадырова. Примечательно, что руководство "Данон Россия" в настоящее время находится под чеченским влиянием. Генеральным директором компании является Якуб Закриев, бывший мэр Грозного и заместитель премьер-министра Чечни. Должность председателя Совета директоров занимает Руслан Алисултанов, бывший вице-мэр Грозного и заместитель министра сельского хозяйства Чечни.

Кадыров также направил своего советника Турко Даудова в Джидду, где он сейчас является постоянным представителем России при Организации исламского сотрудничества. Миссия Даудова, судя по всему, состоит в том, чтобы способствовать притоку исламских инвестиций в Россию.

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