Мирзаян: прекращение огня будет позорным поражением России

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Проведение переговоров или заморозка спецоперации невозможны, пока РФ не освободит оккупированные территории.

Фото: m.ru.sputnik.md

Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Что касается прекращения огня — это то, что Запад пытается продвигать, сделать очередные Минские соглашения, отметил эксперт. Сейчас все страны попытаются навязать Кремлю свой мирный план.

"Все сейчас будут носиться с этим прекращением огня — турки, китайцы, саудиты. И нам нужно все эти предложения отклонять, потому что прекращение огня — это наше поражение", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал обозреватель

Заморозка конфликта, когда часть российской территории находится под оккупацией врага — это серьёзное имиджевое поражение, и нас уважать никто после этого не будет, подытожил Мирзаян.

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Мирзаян: Прекращение огня станет позорным поражением России