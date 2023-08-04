Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна себя подвергнуть ребрендингу. По его словам, РФ следует придумать себе другое название. Также страна должна уменьшиться в размерах, изменить риторику.
"У них будет белый флаг", — сказал Подоляк.
По словам советника офиса президента Украины, данные вопросы нужно решать сейчас, иначе Россия "до конца существования человечества она будет в таком крайне агрессивном виде". Ситуацию прокомментировал обозреватель "МК" Дмитрий Попов.
Сегодня западное общественное мнение уже готовят к перемирию. На него станут продавливать и Москву.
Как отмечает Попов, слова Подоляка говорят о том, что перемирие необходимо для для перегруппировки и наращивания сил ВСУ. Однако Украине их взять внутри себя неоткуда. Только Запад будет решать — продолжать использовать Киев как средство достижения своей цели, или уже нет.
Как считает Попов, сделать это они не смогут, так как использовать будет нечего.
"Когда и внутри России начнутся разговоры о необходимости перемирия, стоит помнить, что стоит на кону", — заключил эксперт.
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