Киев и Запад озвучили истинные цели: предложили России белый флаг

1:20 Your browser does not support the audio element. Политика

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна себя подвергнуть ребрендингу. По его словам, РФ следует придумать себе другое название. Также страна должна уменьшиться в размерах, изменить риторику.

Фото: culture.ru

"У них будет белый флаг", — сказал Подоляк.

По словам советника офиса президента Украины, данные вопросы нужно решать сейчас, иначе Россия "до конца существования человечества она будет в таком крайне агрессивном виде". Ситуацию прокомментировал обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Сегодня западное общественное мнение уже готовят к перемирию. На него станут продавливать и Москву.

Как отмечает Попов, слова Подоляка говорят о том, что перемирие необходимо для для перегруппировки и наращивания сил ВСУ. Однако Украине их взять внутри себя неоткуда. Только Запад будет решать — продолжать использовать Киев как средство достижения своей цели, или уже нет.

Как считает Попов, сделать это они не смогут, так как использовать будет нечего.

"Когда и внутри России начнутся разговоры о необходимости перемирия, стоит помнить, что стоит на кону", — заключил эксперт.

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