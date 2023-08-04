Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

0:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Сегодня, 4 августа, российский лидер Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: www.gazeta.ru

Также он подчеркнул: мероприятие состоится в течение двух часов. Остальные встречи в Кремле пройдут в "служебном характере", отметил Песков.

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