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Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

0:32
Политика

Сегодня, 4 августа, российский лидер Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза
Фото: www.gazeta.ru

Также он подчеркнул: мероприятие состоится в течение двух часов. Остальные встречи в Кремле пройдут в "служебном характере", отметил Песков.  

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, в чём заключается опасность так называемой формулы Владимира Зеленского.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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