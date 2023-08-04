ЛДПР предлагает обязать предпринимателей индексировать зарплату

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Партия ЛДПР планирует внести законопроект, который обяжет предпринимателей индексировать зарплату в соответствии с инфляцией, рассказал Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в интервью изданию Ведомости.

Фото: https://storage.myseldon.com/news_pict_1C/1C3F5715CF291F89D112BE1E63379777

Согласно источнику, нынешнее законодательство регулирует индексацию только в отношении бюджетных организаций, что нарушает права сотрудников частных предприятий.

"Эта проблема сохраняется на протяжении многих лет, хотя свои разъяснения уже давал и Роструд, и Верховный суд, которые однозначно подтвердили обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции", — объясняет Нилов.

Также глава комитета рассказал, что инициатива будет вынесена на обсуждение трехсторонней комиссии с участием профсоюзов.





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